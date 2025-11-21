«Мятеж не удался». В Раде сообщили об отказе Зеленского уволить Ермака

Украинский лидер Владимир Зеленский отказался уволить главу офиса президента Андрея Ермака. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале после завершения заседания фракции партии «Слуга народа».

Нардеп отметил, что Ермак остался на своей должности, несмотря на призывы депутатов. В президиуме помимо него и Зеленского еще сидел руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, но никто ни в кого публично «не плевался».

На заседании только два депутата подняли вопрос, что Ермак должен уйти. Один из них задала нардеп Марьяна Безуглая. Другой депутат спросил с намеком, но его фамилию никто даже не запомнил.

Гончаренко добавил, что Арахамия за все время не сказал ни слова. Ермак один раз выступил, но говорил о Кубе. На вопрос одного из нардепов об острове, он ответил, что у Киева с ним хорошие отношения. На заседании также договорились пересмотреть и доработать бюджет.

Гончаренко сделал вывод, что «мятеж не удался». Депутаты посидели, послушали и решили продолжить работать в президентской команде.

«Глобально, если все те, кто пытался бросить вызов Зеленскому и заставить его освободить Ермака –отступят (а они отступают), то все они закончат очень плохо. Есть одно важное правило в жизни: если достал нож — режь, если достал пистолет — стреляй», — заявил Гончаренко.

Ранее члены фракции «Слуги народа» угрожали заблокировать работу парламента, если Зеленский не отправит Ермака в отставку.