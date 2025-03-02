Зеленский весь в черном прилетел к Карлу III на вертолете

По данным телеканала, украинский политик из особняка Ланкастер-хаус в центре Лондона, где проходил саммит по безопасности, добрался до поместья Сандрингем на вертолете.

Карл III лично встретил Зеленского. Они поприветствовали друг друга, сфотографировались для журналистов и прошли внутрь поместья. Президент Украины предстал перед королем в черном наряде.

Президент Украины отправился в Европу через два дня после того, как его переговоры с президентом Трампом закончились яростной перепалкой. Встреча с британским премьер-министром Киром Стармером для Зеленского прошла на более позитивной ноте.

Он назвал Великобританию стратегическим партнером республики и поблагодарил за поддержку. Страмер заявил, что Украина получит кредит на производство оружия, обеспеченный доходами от замороженных российских активов.