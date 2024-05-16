Зеленский вернул в Раду закон об утаивании связей с людьми, живущими в РФ | 360°

Мир 16 мая 2024, 23:49 Зеленский вернул в Раду закон об утаивании связей с людьми, живущими в РФ РИА «Новости»

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Украинский лидер Владимир Зеленский вернул на доработку в Раду закон, который позволяет увольнять работника за недонесение о связях с теми, кто живет в России. Об этом рассказало издание Страна.ua.

«Зеленский ветировал законопроект, позволяющий увольнять с работы за несообщение о связях с людьми в РФ или оккупации. В карточке законопроекта указано, что президент вернул его в Раду с предложениями», — сказано в публикации.

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Соответствующую инициативу парламент Украины принял в конце апреля.

Ранее глава Минэкономики Украины Юлия Свириденко заявила, что ведомство отменило указ о предоставлении брони от мобилизационных мероприятий для букмекеров и доставщиков. Она отметила, что министерство так поступило на фоне общественного резонанса.

Также 9 мая Зеленский подписал закон о продлении мобилизации и военном положении в государстве на 90 дней.