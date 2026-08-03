Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла Украины В Соединенных Штатах Ольги Степанишиной. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сайт украинского президента.

«Уволить Стефанишину Ольгу Витальевну с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных штатах Америки», — отметили в документе.

Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова на пост главы Службы внешней разведки. По словам президента, у нового главы СВР будет больше возможностей заниматься одновременно вопросами дипломатии, обороны, переговорами с США и другими партнерами.

В интервью СМИ бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель назвала своего бывшего босса главной проблемой Украины. Она заявила, что Зеленский является главным бенефициаром конфликта, поэтому он не стремится его закончить.