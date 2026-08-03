Зеленский назначил Умерова главой Службы внешней разведки

Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова на пост главы Службы внешней разведки, указ опубликован на официальном сайте. Об этом сообщило РИА "Новости" .

Как пояснил Зеленский на совещании украинских послов в Киеве, теперь у Умерова будет больше возможностей заниматься одновременно вопросами дипломатии, обороны, переговорами с США и другими партнерами, а также переговорами по завершению конфликта.

Ранее секретарь СНБО курировал переговоры с Эстонией о сотрудничестве в сфере производства беспилотников. Сделка также предусматривает, что Таллин сможет закупать вооружения из запасов Украины.