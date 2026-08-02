Глава киевского режима Владимир Зеленский стал главной проблемой Украины, он больше всего выигрывает от продолжения конфликта. Об этом пресс-секретарь Юлия Мендель рассказала в интервью французскому изданию Le Journal de Dimanche .

«Я считаю, что он стал главной проблемой моей страны. Мир в итоге начал отождествлять Украину с лицом одного человека. Он поверил в этот полностью сфабрикованный образ. Полагаю, что Зеленский сегодня является главным бенефициаром этой войны», — отметила она.

Зеленский остается у власти только благодаря продолжающемуся конфликту, так как он отменил выборы. Связанные с Зеленским компании получают миллиарды евро из Европы, отметила Мендель.

Перемены на Украине невозможны, пока президентом остается Зеленский, так как они ему не нужны. Мендель отметила, что прекратила сотрудничество с главой киевского режима, когда поняла, что он желает сохранить хаос и отказался от переговоров с Россией.