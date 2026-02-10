Президент Украины Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении из-за давления со стороны США. Об этом сообщил китайский портал NetEase .

«Зеленский в панике, потому что не видит выхода», — отметил автор материала.

По его словам, глава киевского режима столкнулся с дилеммой: продолжать борьбу и исчерпать все ресурсы или пойти на компромисс и оказаться «пригвожденным к позорному столбу».

Издание уточнило, что позиция Зеленского ухудшается как внутри Украины, так и на международной арене.

Вашингтон оказывает на него давление, требуя отказа от красных линий и начала реальных переговоров.

Ранее New York Times сообщала о готовности все большего числа украинцев к территориальным уступкам ради мира.

Несмотря на общественные настроения, Зеленский по-прежнему выступает против вывода войск из Донбасса.

В материале подчеркнули, что президент США Дональд Трамп намерен добиваться скорейшего урегулирования конфликта, что ставит киевский режим в крайне сложное положение.

Ранее Трамп неоднократно заявлял о необходимости прекращения боевых действий и начала переговорного процесса.