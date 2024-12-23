Зеленский созвонился со Стармером по вопросу 100-летнего партнерства

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером о 100-летнем партнерстве. Об этом политик сообщил в своем Telegram -канале.

«Также пообщались о соглашении о 100-летнем партнерстве между нашими государствами, работа над подготовкой которого продолжается», — написал Зеленский.

Среди главных тем беседы он назвал поддержку украинского производства оружия, подготовку украинских военных, санкции против «теневого» танкерного флота России и саммит Объединенного экспедиционного корпуса Североатлантического альянса (JEF). Зеленский также выразил желание вступить в организацию.

«Спасибо за масштабную оборонную, политическую и экономическую поддержку нашего государства со стороны Великобритании», — добавил президент Украины.

Переговоры о долгосрочном сотрудничестве двух стран начались еще в мае 2024 года. Тогда с рабочим визитом в Киев прилетал глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что обещания Лондона о 100-летнем партнерстве с Киевом являются ложью, так как «Украина не протянет и четверти этого срока».