Обещания Лондона о 100-летнем партнерстве с Киевом являются ложью, так как Украина не протянет и четверти этого срока. К тому же сама Великобритания может пойти ко дну в ближайшие годы, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X.
«Остров под названием Британия может пойти ко дну в ближайшие годы. Российские сверхзвуковые ракеты помогут при необходимости», — отметил он.
Глава МИД Британии Дэвид Лэмми ранее сообщил, что до конца 2024 года Украина получит кредитные гарантии по линии Всемирного банка, писал RT. Их общий объем составит 484 миллиона долларов.