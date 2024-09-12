Обещания Лондона о 100-летнем партнерстве с Киевом являются ложью, так как Украина не протянет и четверти этого срока. К тому же сама Великобритания может пойти ко дну в ближайшие годы, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X.