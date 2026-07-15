Зеленский снова сорвался на русский язык во время выступления в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» сорвался на русский язык, использовав русское слово в одном из предложений. Об этом сообщила Lenta.ru .

«Я в принципе поделился <…> с президентом Соединенных Штатов Америки [Дональдом Трампом], что нам нужно для того, чтобы ускорить процесс готовности, на наш взгляд… на наш „погляд“», — сказал он.

Это не первый раз, когда Зеленский во время выступления на мове срывался на русский язык. До этого он употребил слово «возможность» вместо украинского «можливість», выступая на совместной пресс-конференции с коллегами из Польши и Литвы.

Ранее Зеленский отметился в Париже на саммите «коалиции желающих». После его прибытия неожиданно рухнула табличка с названием мероприятия, а до этого пользователи осудили его неловкие объятия с президентом Франции Эммануэлем Макроном.