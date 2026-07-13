Неловкие объятия Зеленского и Макрона на встрече в Париже попали на видео

Пользователи соцсетей высмеяли президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона из-за неловкого момента на встрече в Париже. Лидеры попытались обняться, наклонив при этом головы как при поцелуе*. Трансляция велась в YouTube-каналах и в соцсети X Елисейского дворца.

Зеленский прибыл на ужин в Елисейский дворец. Макрон встретил его у машины. Тесные объятия лидеров, включая момент, когда Зеленский чуть не поцеловал Макрона в губы, попал на видео.

«Тупой и еще тупее — навсегда. Почему бы вам двоим не пожениться*? Если нос Макрона будет мешать, можете заставить его спать на полу. Он обычно так и делает дома», — заявил один из пользователей.

«Поцелуи, поцелуи», — добавил другой.

До этого Зеленский и Макрон оконфузились в декабре 2024 года. Телеканал NBC показал на фоне их объятий анонс шоу «Великие воры XXI века».

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