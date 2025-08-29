Зеленский снова решил диктовать условия Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил американскому лидеру Дональду Трампу о сроках, в течение которых Россия должна дать ответ на предложение о переговорах по урегулированию конфликта. Об этом глава киевского режима заявил на брифинге, сообщил телеканал «Общественное».

Зеленский отметил, что договоренность о временных рамках достигли при двусторонних контактах с президентом США и в ходе обсуждений с европейскими союзниками.

«И тогда прозвучало от Трампа: „Ок, мы будем готовы couple of weeks“. Это означает, когда мы говорили, две-три недели. Просто чтобы напомнить всем: они будут уже в понедельник. И мы напомним об этом», — сказал он.

Зеленский неоднократно пытался донести Трампу, что нужно или не нужно делать в ситуации вокруг Украины, это уже вызвало негативную реакцию со стороны администрации США. В феврале Трамп напомнил украинскому коллеге, что тот не вправе диктовать свои условия и выгнал его из Белого дома.