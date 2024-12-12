Орбан предложил Путину объявить о прекращении огня на Рождество

Песков: Путин рассмотрел предложение Орбана о перемирии на Украине на Рождество

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвонился с президентом Владимиром Путиным и обсудил с ним возможность объявить о прекращении огня на Рождество. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

Орбан также предложил Путину провести с украинской стороной крупный обмен пленными.

«В этот же день Федеральная служба безопасности передала в посольство Венгрии в Москве наше предложение по обмену пленными», — отметил Песков.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать предложения венгерского премьера.

По словам представителя Кремля, Россия не отказывалась от переговоров и сообщала о готовности возобновить их на базе Стамбульских договоренностей 2022 года. Российская сторона рассчитывает, что дискуссия вокруг дипломатического урегулирования продолжится, подчеркнул Песков.

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг высказывание Орбана об обсуждении рождественского перемирия с Зеленским. Он рассказал, что стороны не поднимали эту тему.