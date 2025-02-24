Зеленский разозлился и сорвался на главу Минфина США

Украинский президент Владимир Зеленский сорвался на главу Министерства финансов США Скотта Бессента во время обсуждения сделки по ресурсам в ходе его недавнего визита в Киев. Об этом сообщила газета Financial Times .

Он рассказал, что между политиками «вспыхнула напряженность». Из кабинета, где они сидели, раздавались крики. Зеленский был очень злой.

«Доносящиеся оттуда хриплые крики нельзя было ни с чем спутать», — признался источник журналистов.

Ранее американский лидер Дональд Трамп обвинил украинских представителей в том, что они грубо обошлись с Бессентом во время его визита на Украину, отказавшись подписать договор.

По словам президента, Зеленский спал и «был недоступен». При этом глава Минфина США много часов ехал в поезде до Киева.

Позже Бессент заявил, что в сделке между Украиной и США по редкоземельным металлам нет упоминания о военных гарантиях. При этом в ней есть экономические гарантии.