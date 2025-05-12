Зеленский ратифицировал соглашение о недрах с США

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил соглашение с Соединенными Штатами о полезных ископаемых. Об этом в Telegram-канале сообщила Верховная рада.

«Этот документ должен открыть путь для привлечения масштабных инвестиций в нашу экономику, в частности в критическую инфраструктуру, промышленность и восстановление пострадавших регионов», — отметили в сообщении.

По информации Рады, ратификация соглашения позволит начать полноценную работу Фонда, что означает практический шаг к восстановлению, развитию и экономической устойчивости Украины.

Ранее депутаты Рады потребовали раскрыть полное содержание сделки с США по ископаемым, включая технические условия. Известно, что сделка США и Украины по ископаемым состоит из нескольких элементов — двух технических соглашений и одного рамочного.

В США эксперты выразили сомнение по поводу заключенной сделки. Крупные американские организации не считают страну конкурентоспособным местом в сфере инвестиций.