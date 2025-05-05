В Раде потребовали раскрыть содержание ресурсной сделки с США

Депутат Рады Гетманцев призвал опубликовать все детали сделки с США по ресурсам

Депутат Верховной рады Украины Даниил Гетманцев потребовал власти опубликовать полное содержание сделки с США по ископаемым, включая технические условия. Об этом он написал в Telegram-канале .

«Народные депутаты осознают вопрос и цену, примут решение в интересах страны. Первоисточники, включая детали, технические условия и другие „тонкие моменты“ нужно опубликовать. Украинцы умеют читать и анализировать текст. Нам не надо пересказывать содержание документов, одновременно искажая его», — подчеркнул парламентарий.

Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отмечал, что сделка США и Украины по ископаемым состоит из нескольких элементов — двух технических соглашений и одного рамочного: о создании суверенного фонда между США и Украиной, а также распределении обязанностей в фонде.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко не исключил, что соглашение по ресурсам усилит зависимость Украины от Белого дома.