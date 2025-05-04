В США усомнились в целесообразности сделки с Украиной по полезным ископаемым

WP: в реализации сделки США и Украины по ресурсам есть проблемы

Некоторые американские эксперты обратили внимание на проблемы в реализации сделки между США и Украиной по полезным ископаемым. Об этом сообщила газета The Washington Post .

Специалист в области энергетики из Техасского университета в Остине Бен Кэхилл подчеркнул, что многие компании в США с осторожностью будут относиться к добыче нефти и газа на Украине. По его словам, крупные организации не считают страну конкурентоспособным местом в сфере инвестиций.

Экс-чиновница из предыдущей американской администрации Эшли Зумвальт-Форбс подчеркнула, что у США возникнут затруднения со сбором денег для разведки месторождений. Она уточнила, что Белый дом с трудом достает средства для поиска ресурсов на своей территории, а также в Канаде и Австралии

«Подумайте, насколько сложнее будет собрать деньги на ранние этапы работ на Украине», — отметила Зумвальт-Форбс.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко предположил, что соглашение по ресурсам усилит зависимость Украины от Белого дома. По его мнению, в документе не прописали гарантии безопасности и не уточнили ряд формулировок.