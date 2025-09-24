Зеленский выступил с речью на Генассамблее ООН перед почти пустым залом

Президент Украины Владимир Зеленский произносил речь 24 сентября на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Выступление прошло при почти пустом зале, следует из трансляции ГА на YouTube.

Судя по кадрам, перед украинским лидером стоят пустые ряды кресел.

В зале находились преимущественно представители делегаций, которые также планировали выступить утром по времени Нью-Йорка.

Кроме того, некоторые страны Европы, активно поддерживающие Украину, были представлены лишь сотрудниками постоянных представительств при ООН. При этом российская делегация находилась в зале.

На полях Генассамблеи ООН Зеленский проигнорировал вопрос о том, когда в республике планируют провести новый раунд переговоров с Россией.

Также глава киевского режима не стал комментировать перспективы встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом он признался, что чувствует себя президентом США.