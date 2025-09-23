Зеленский не ответил на вопрос о сроках нового раунда переговоров

Президенту Украины Владимиру Зеленскому адресовали вопрос о том, когда республика планирует провести новый раунд переговоров с Россией, но он отказался отвечать. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Журналист агентства задал вопрос Зеленскому во время прохода на Генассамблею ООН в Нью-Йорке. Глава киевского режима также не стал комментировать перспективы встречи с президентом России Владимиром Путиным.

На опубликованных кадрах видно, что Зеленский зашел в штаб-квартиру ООН в окружении людей в гражданской одежде. Сам лидер республики облачился в черный пиджак и брюки.

Ранее Зеленский встретился в США с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры пожали друг другу руки на полях Генассамблеи ООН, а также обсудили украинский конфликт и вопросы двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества.

Также Зеленский провел переговоры со специальным представителем американского президента Китом Келлогом.