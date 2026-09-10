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    Зеленский признался, что надеется встретиться с Трампом в 20-х числах сентября

    La Stampa: Зеленский планирует обсудить с Трампом поставки систем ПВО

    IMAGO/Chris Emil Janssen
    Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/www.globallookpress.com

    Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с американским лидером Дональдом Трампом в 20-х числах сентября. Об этом сообщила газета La Stampa.

    «Надеюсь встретиться с Трампом около 20-го числа этого месяца и хочу поднять вопрос о поставках американских систем ПВО», — процитировало издание слова Зеленского.

    До этого глава киевского режима и глава Белого дома встречались 28 июля 2026 года. В тот день в США хоронили сенатора-русофоба Линдси Грэма* (внесен в перечень террористов и экстремистов РФ), чья смерть и стала поводом для Зеленского напроситься на встречу с Трампом.

    Ранее политический советник и политический психолог Сергей Маркелов раскрыл тактику главы Белого дома по отношению к Зеленскому, сравнив ее с удавкой. Трамп усиливает давление на киевский режим, планируя взять под контроль европейское финансирование послевоенного восстановления Украины.