Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с американским лидером Дональдом Трампом в 20-х числах сентября. Об этом сообщила газета La Stampa .

«Надеюсь встретиться с Трампом около 20-го числа этого месяца и хочу поднять вопрос о поставках американских систем ПВО», — процитировало издание слова Зеленского.

До этого глава киевского режима и глава Белого дома встречались 28 июля 2026 года. В тот день в США хоронили сенатора-русофоба Линдси Грэма* (внесен в перечень террористов и экстремистов РФ), чья смерть и стала поводом для Зеленского напроситься на встречу с Трампом.

Ранее политический советник и политический психолог Сергей Маркелов раскрыл тактику главы Белого дома по отношению к Зеленскому, сравнив ее с удавкой. Трамп усиливает давление на киевский режим, планируя взять под контроль европейское финансирование послевоенного восстановления Украины.