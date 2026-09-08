Гремящие на Украине коррупционные скандалы с преступной группой в офисе генерального прокурора и статьей в газете The New York Times о хищениях на оборонных контрактах станут козырем в руках президента США Дональда Трампа, которые он использует против украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом в беседе с ведущей 360.ru Еленой Кононовой заявил политический советник и политический психолог Сергей Маркелов.

Он пояснил, что все эти факты дали американскому лидеру дополнительный аргумент для окончательного отказа от финансовой и военной поддержки Украины и дальнейшего давления на киевский режим.

«Трамп аккуратно, не торопясь, сжимает на горле Зеленского и его ближайшего окружения эту удавку. „Парень, ты попал“, — как бы говорит Трамп. Если уж твои друзья-демократы такое публикуют, то получи», — заявил Маркелов.

Политический советник добавил, что одновременно с усилением давления Трамп рассчитывает получить возможность для взятия полного контроля европейского финансирования послевоенного восстановления Украины.

Маркелов напомнил, что в ходе последних выступлений Зеленский впервые произнес выражение «экономические гарантии безопасности», что стало доказательством его беспокойства остаться без денег после завершения боевых действий.

Подробнее о коррупционных скандалах на Украине и других последствиях для киевского режима — в нашей статье.