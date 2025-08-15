Российско-американские переговоры на Аляске всерьез обеспокоили президента Украины Владимира Зеленского. Его не только не пригласили на встречу, но и могут лишить некоторых территорий, сообщило издание The Hill .

Глава киевского режима не получил приглашения в Анкоридж, но вместе с Евросоюзом пытался повлиять на президента США Дональда Трампа во время предварительных консультаций. Зеленский хотел увести его от любых разговоров о территориальном вопросе.

«У меня нет никаких сомнений в том, что Зеленский понимает, что для достижения прочного мира могут потребоваться территориальные уступки», — заявил старший директор Евразийского центра Атлантического совета, бывший посол США на Украине Джон Хербст.

Зеленский в ужасе уже от самой концепции очной встречи Трампа и президента России Владимира Путина. Лучшим сценарием для Украины, по мнению научного сотрудника программы демократической устойчивости в Центре анализа европейской политики Ольги Токарюк, было бы, если бы Россия и США не пришли к согласию ни по одному из вопросов. Введение новых санкций и вовсе стало бы победой киевского режима.

Президента Украины могут пригласить на следующий этап переговоров. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что проведение трехсторонней встречи зависит от результатов контактов на Аляске.