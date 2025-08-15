В Кремле назвали условие для встречи Путина, Трампа и Зеленского

Песков: вопрос о трехстороннем саммите зависит от итогов саммита на Аляске

В случае результативной встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом можно будет обсуждать организацию трехстороннего саммита с участием Владимира Зеленского. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

На вопрос, как должны завершиться переговоры лидеров России и США на Аляске, чтобы продолжился разговор о трехсторонней встрече, он ответил: «Результативно».

По словам Пескова, перспектива трехстороннего саммита остается открытой, но полностью зависит от достижения конкретных договоренностей между Путиным и Трампом.

Ранее глава Белого дома поделился ожиданиями от предстоящей встречи с российском коллегой. Перед вылетом на Аляску Трамп заявил о высоких ставках. Он отметил, что переговоры будут важны и для России, и для Америки.