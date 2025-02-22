Зеленский принялся выпрашивать аудиенцию с Трампом до встречи того с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский хочет лично переговорить с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом до того, как лидер США проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

«Зеленский, в ходе разговора со спецпредставителем президента США Китом Келлогом в четверг, настаивал на том, чтобы его встреча с Трампом состоялась до того, как американский лидер встретится с Путиным», — написали авторы статьи.

Между тем в СМИ появилась информация, что Трамп в скором времени прибудет в Москву для личной встречи с Путиным.

Ранее Трамп заявил, что, по его мнению, Зеленский «очень затрудняет» любые сделки. Он пояснил, что украинский глава был на встречах по переговорам в течение последних трех лет, но все же не смог положить конец конфликту.