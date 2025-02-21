«От этого тошнит». Трамп сделал резкое заявление о Зеленском

Трамп не желает видеть Зеленского на переговорах о конце конфликта

Фото: РИА «Новости»

Президент США Дональд Трамп счел, что Владимир Зеленский «очень затрудняет» любые сделки. С таким заявлением американский лидер выступил в интервью радиостанции Fox News.

Трамп пояснил, что украинский глава был на встречах по переговорам в течение последних трех лет, но все же не смог положить конец конфликту.

«Я наблюдал за Зеленским годами и видел, как он ведет переговоры без „карт в рукаве“. У него нет козырей. И от этого тошнит. Просто надоедает», — сказал Трамп.

Трамп прокомментировал и недавний визит на Украину американского министра финансов Скотта Бессента. Во время этой поездки украинские власти получили первый проект соглашения о передаче США полезных ископаемых в обмен на военную помощь.

Это была напрасная поездка.

Дональд Трамп

президент США

В том же интервью Трамп заявил, что не видит вины России в конфликте на Украине. Американский политик констатировал, что предыдущий глава США Джо Байден и украинский лидер Зеленский вполне могли бы предотвратить такой кризис.

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