«От этого тошнит». Трамп сделал резкое заявление о Зеленском
Трамп не желает видеть Зеленского на переговорах о конце конфликта
Президент США Дональд Трамп счел, что Владимир Зеленский «очень затрудняет» любые сделки. С таким заявлением американский лидер выступил в интервью радиостанции Fox News.
Трамп пояснил, что украинский глава был на встречах по переговорам в течение последних трех лет, но все же не смог положить конец конфликту.
«Я наблюдал за Зеленским годами и видел, как он ведет переговоры без „карт в рукаве“. У него нет козырей. И от этого тошнит. Просто надоедает», — сказал Трамп.
Трамп прокомментировал и недавний визит на Украину американского министра финансов Скотта Бессента. Во время этой поездки украинские власти получили первый проект соглашения о передаче США полезных ископаемых в обмен на военную помощь.
Это была напрасная поездка.
Дональд Трамп
президент США
В том же интервью Трамп заявил, что не видит вины России в конфликте на Украине. Американский политик констатировал, что предыдущий глава США Джо Байден и украинский лидер Зеленский вполне могли бы предотвратить такой кризис.