Зеленский прилетел к Макрону послушать доклад Умерова о переговорах в США

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл во Францию. Там он должен встретиться с лидером страны Эммануэлем Макроном, сообщило украинское издание «Суспильне» .

Кроме того, в Париже Зеленский должен заслушать полный доклад секретаря СНБО Рустема Умерова по переговорам с американской стороной в Майами 30 ноября.

Также Макрон и президент Украины обсудят работу по гарантиям безопасности в рамках так называемой «коалиции желающих».

Днем ранее Зеленский сообщил, что украинская делегация представила первые результаты переговоров с США. По его словам, обсуждение мирного урегулирования прошло конструктивно.

Зеленский также отмечал, что американская сторона уделяет значительное время украинскому вопросу и сохраняет участие в поиске вариантов окончания боевых действий.

Макрона обвиняли в безрассудстве из-за отказа признать поражение Украины.