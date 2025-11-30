Поддержка Украины президентом Франции Эммануэлем Макроном и стратегия Запада уже не могут скрыть реальность конфликта с Россией. Об этом заявил бывший государственный секретарь президента страны Пьер Лелуш в статье на страницах издания Valeurs Actuelles .

Высокопоставленные французские военные, по его словам, предсказывают конфликт с Россией через три-четыре года.

«Но в чем смысл этой безрассудной спешки? Правда в том, что Россия утверждается в качестве лидера постзападного мира», — рассуждал Лелуш.

По его мнению, европейцы столкнутся с последствиями «неудачного конфликта, который они не могут контролировать».

«Отсюда и безрассудное отрицание: Макрон, как и большинство его коллег, отказывается признать, что игра на Украине окончена, потому что это поражение — и их тоже», — уверен бывший государственный секретарь.

С подробным заявлением ранее выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он заметил, что признание европейскими странами поражения Киева в конфликте станет политическим землетрясением для ЕС. Политик также спрогнозировал волну отставок среди тех, кто тормозил быстрое завершение боевых действий на Украине.

Ранее депутат Европарламента от французской правой партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани назвал Евросоюз «рогоносцем истории» из-за позиции по Украине.