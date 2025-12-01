Украине намекнули? Зеленский выступил со странным заявлением

Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация представила ему первые результаты переговоров с американской стороной. По его словам, обсуждение прошло конструктивно.

Зеленский рассказал, что глава украинских переговорщиков Рустем Умеров передал ему ключевые параметры диалога, который прошел в США. Президент отметил, что стороны обсуждали чувствительные вопросы напрямую, концентрируясь на темах, которые связаны «с суверенитетом и защитой национальных интересов».

По словам политика, что американская сторона уделяет украинскому вопросу значительное время и сохраняет активное участие в поиске вариантов окончания боевых действий.

Зеленский назвал такой подход важным и заявил, что намерен продолжать совместную работу над дальнейшими шагами.

Украинский лидер сообщил, что ожидает полный и детальный доклад делегации уже при личной встрече с Умеровым. Также Зеленский выразил благодарность США и Трампу лично «за время, которое так интенсивно вкладывается в определение шагов для окончания [конфликта]».

Полный доклад об итогах переговоров Умеров предоставит Зеленскому при личной встрече. Сам чиновник в социальных сетях написал, что Украина «имеет существенный прогресс в продвижении достойного мира и сближении наших позиций с американской стороной».