Если президент США Дональд Трамп прилетит на Украину, тогда российские военные не станут наносить удары по Киеву. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, сообщило местное издание «Новости.LIVE».

По словам Зеленского, в ходе недавних переговоров он предложил Трампу посетить украинскую столицу в рамках рабочей поездки, чтобы продолжить совместную дипломатическую работу. Он отметил, что готов принять американского коллегу в любой момент.

«Для нас это тоже очень полезно, потому что если Трамп прилетит на Украину <…> это будет говорить о том, что у нас точно есть возможность рассчитывать на прекращение огня», — отметил Зеленский.

Он также выразил надежду, что США согласятся разместить миротворческие войска на Украине. Тогда это будет сильной гарантией безопасности республики.

Кроме того, украинский лидер заявил, что готов ко встрече с президентом России Владимиром Путиным в любом формате. По словам Зеленского, никаких ограничений по этому вопросу нет.