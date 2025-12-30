Если США разместят на Украине миротворческие войска, это будет сильной гарантией безопасности страны. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, сообщило издание «РБК-Украина».

«Это войска США, и поэтому именно Америка принимает такие решения. Безусловно, мы это проговариваем и с президентом Трампом. <…> Мы бы хотели этого», — сказал Зеленский.

Официальных заявлений со стороны американского лидера по этому вопросу не было, однако ранее он говорил, что выступает против размещения НАТО на украинских территориях.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты и Евросоюз откажут Украине в одном из ключевых требований. Они не будут официально ратифицировать гарантии безопасности.