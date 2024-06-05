Зеленский прибыл в Катар для переговоров

Зеленский сообщил о предстоящих переговорах с эмиром Катара

Офис президента Украины
Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Катар, где проведет переговоры с эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Прибыл в Катар для переговоров с моим другом его высочеством шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани», — написал украинский лидер.

По словам Зеленского, главными вопросами встречи с эмиром станут сфера безопасности и экономика.

Британский эксперт Александр Меркурис связал участившиеся заграничные поездки Зеленского с большими проблемами на Украине, которые он не хочет решать. За последние дни украинский лидер посетил Сингапур и Филиппины.

Визиты Зеленского в страны Юго-Восточной Азии связали с поиском дополнительных союзников после отказа Китая принять участие в саммите по Украине в Швейцарии.

Тайна робота-трансформера на ПМЭФ. Какие смыслы транслирует стенд Подмосковья

Невозможно оторваться. Гости ПМЭФ отправились в виртуальное путешествие по тундре

В «Союзмультфильме» рассказали о проекте с росписью стен в детской больнице Красногорска

Суд не для всех. США и Европу ждет раскол из-за МУС

Душа из проектов не уйдет. Как в «Союзмультфильме» совмещают анимацию и нейросеть

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте