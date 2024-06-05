Зеленский прибыл в Катар для переговоров

Зеленский сообщил о предстоящих переговорах с эмиром Катара

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Катар, где проведет переговоры с эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Об этом он заявил в своем Telegram-канале .

«Прибыл в Катар для переговоров с моим другом его высочеством шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани», — написал украинский лидер.

По словам Зеленского, главными вопросами встречи с эмиром станут сфера безопасности и экономика.

Британский эксперт Александр Меркурис связал участившиеся заграничные поездки Зеленского с большими проблемами на Украине, которые он не хочет решать. За последние дни украинский лидер посетил Сингапур и Филиппины.

Визиты Зеленского в страны Юго-Восточной Азии связали с поиском дополнительных союзников после отказа Китая принять участие в саммите по Украине в Швейцарии.