Участившиеся заграничные поездки президента Украины Владимира Зеленского связаны с большими проблемами в его родной стране, которые он не хочет решать. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский эксперт Александр Меркурис.

Он напомнил, что в последние несколько раз украинского лидера видели в Сингапуре и на Филиппинах.

«Можно было бы предположить, что у Зеленского много проблем, которые сейчас должны держать его в Киеве, но он, как это водится, оказавшись в сложной ситуации в украинской столице, решает отправиться в другие страны», — заявил Меркурис.

Эксперт добавил, что поездки Зеленского в страны Юго-Восточной Азии связаны с поиском дополнительных союзников после отказа Китая поддержать его своим участием в конференции в Швейцарии.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин объяснила отказ своей страны от участия в конференции в Швейцарии отсутствием необходимых условий.

Она напомнил, что КНР предложила организаторам учесть три важных элемента: обсудить мирные планы с учетом интересов обеих сторон, обеспечить равное участие и признание мероприятия Россией и Украиной. Но ни один из этих пунктов не выполнили.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что многие страны посчитали саммит в Швейцарии пустой тратой времени, потому что обсуждать ситуацию на Украине без участия России — это бесполезное занятие, которое не приведет к какому-либо результату.