Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу. Об этом сообщили украинские издания со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова.

Во время визита Зеленский планирует встретиться с главой Евросовета Антониу Коштой и президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также посетить памятные мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим.

Ранее польская оппозиция обвинила Зеленского во вмешательстве в выборы в стране. Бывший министр иностранных дел Матеуш Моравецкий обратил внимание, что украинский лидер имеет право и даже обязан продвигать интересы своей страны, но решать, кто в Польше будет кандидатом, будут только сами поляки.

Российскую делегацию в последние годы не приглашают в Освенцим на траурную церемонию. При этом президент России Владимир Путин в обращении призвал помнить, что именно советский солдат сокрушил зло нацизма и открыл человечеству правду о преступлениях гитлеровцев и их пособников.