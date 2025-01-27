Путин призвал помнить, что именно советские солдаты освободили Освенцим

Красная армия открыла человечеству правду о преступлениях нацистов и их приспешников. Об этом напомнил президент России Владимир Путин в приветствии гостям мемориальной церемонии, приуроченной к Международному дню памяти жертв холокоста и 80-летию освобождения узников концлагеря Освенцим.

«И мы всегда будем помнить, что именно советский солдат сокрушил это страшное, тотальное зло, одержал Победу, величие которой навеки останется в мировой истории», — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что Россия продолжит противостоять попыткам переписать правовой и моральный приговор, вынесенный нацистским палачам, а также отстоять право людей на этническую, языковую, духовную самобытность. Распространение антисемитизма и русофобии будет пресекаться.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала помнить урок холокоста. По ее словам, эти страшные события должны предостерегать от идей превосходства и исключительности.