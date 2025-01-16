Польская оппозиция обвинила Зеленского во вмешательстве в выборы президента
Onet: польская оппозиция обвинила Зеленского в поддержке правящей партии
Польская оппозиция обвинила Владимира Зеленского во вмешательстве в выборы президента. Об этом сообщило издание Onet.
«Он имеет право — и даже обязан — преследовать интересы своей страны, но именно мы здесь решаем, кто является кандидатом и у кого какие взгляды по самым принципиальным вопросам», — заявил бывший министр иностранных дел Матеуш Моравецкий.
Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш потребовал у Украины объяснений из-за того, что в ВСУ нанесли на переданную бронетехнику символику УПА*.
Глава Бюро национальной безопасности Яцек Севера объяснил отказ Польши отправлять на Украину войска нежеланием, чтобы эту меру воспринимали как оккупацию западных областей.
*Запрещенная в России экстремистская организация.