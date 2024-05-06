Венгрия отказалась выдавать украинских уклонистов | 360°

06 мая 2024, 15:15
Венгрия отказалась выдавать украинских уклонистов
Вице-премьер Венгрии: Украина не получит граждан, которые уклоняются от призыва
Власти Венгрии не будут выдавать Украине ее граждан, которые уклоняются от мобилизации. Об этом заявил вице-премьер страны Жолт Шемьен. Его слова передал телеканал ATV.
По словам Шемьена, каждый украинский беженец — свободный человек. Поэтому он может самостоятельно решить, оставаться ли ему в Венгрии, ехать в другую европейскую страну или вернуться на Украину.
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Представитель венгерского правительства подчеркнул, что власти не проверяют, подлежит украинец военной службе или нет.
«Венгрия не экстрадирует их на Украину», — заявил он.
Кроме того, Венгрия не планирует передавать украинской стороне данные об уклонистах, подытожил вице-премьер.
На Украине ужесточили мобилизацию — таким образом руководство страны надеется пополнить ряды ВСУ новобранцами. В Минобороны страны заявили, что даже чиновники лишатся своей брони.
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