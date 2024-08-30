Зеленский предложил Моди провести в Индии конференцию по Украине

Bloomberg: Зеленский предложил провести саммит по Украине до выборов в США

Фото: РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский предложил организовать конференцию в Индии для обсуждения урегулирования конфликта с Россией. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Источник издания рассказал, что данное предложение украинский лидер сделал во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Киев 23 августа. Зеленский выразил надежду, что саммит состоится до выборов в США в ноябре.

Ранее президент Украины отмечал, что конференцию по решению конфликта проведут в Индии, если власти страны согласятся подписать коммюнике первого саммита. В ответ Моди заявил о готовности страны выступить в роли основного посредника в переговорах между Россией и Украиной.

После визита индийского премьера в Киев президент США Джо Байден выразил благодарность за его миротворческие усилия.

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dpa

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