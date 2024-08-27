Байден поблагодарил Моди за его усилия в решении конфликта на Украине

Фото: РИА «Новости»

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди выразил благодарность за его миротворческие усилия в разрешении конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Американский лидер поблагодарил Моди за его исторические визиты в Польшу и Украину, которые стали первыми поездками индийского премьера в эти страны за последние десятилетия, сообщили в пресс-службе.

«Он также отметил послание мира и постоянную гуманитарную поддержку Украины, включая помощь в энергетическом секторе», — заявили в Белом доме.

Кроме того, лидеры стран подтвердили свою неизменную приверженность мирному урегулированию конфликта на Украине в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Премьер-министр Индии Моди на прошлой неделе посетил Украину после своего двухдневного визита в Польшу.

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