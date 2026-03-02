Зеленский предложил Фицо выбрать дату встречи по «Дружбе»

Президент Украины Владимир Зеленский готов принять премьер-министра Словакии Роберта Фицо в марте, чтобы обсудить проблемные вопросы. Об этом сообщила пресс-служба Офиса украинского лидера.

«Украина предложила премьер-министру Словакии Роберту Фицо конкретные даты для визита в Украину — 6 или 9 марта — для обсуждения всех имеющихся вопросов», — заявила администрация.

Зеленский пригласил Фицо на очную встречу во время телефонного разговора 27 февраля. Теперь офис президента Украины публично предложил премьеру две даты на выбор.

Пресс-служба не уточнила тему встречи, ограничившись формулировкой «для обсуждения всех имеющихся вопросов». Отношения Словакии и Венгрии с Украиной накалились из-за того, что последняя не спешит возобновить работу нефтепровода «Дружба» из-за повреждений. Зеленский отказался пустить на объект комиссию, которая оценила бы состояние трубопровода.