Зеленский отверг предложение Словакии и Венгрии об инспекции на «Дружбе»

Президент Украины Владимир Зеленский отказался пустить европейских экспертов для оценки реального состояния нефтепровода «Дружба». Об этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо написал в соцсети Facebook*.

Он сообщил, что совместно с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном предложил Зеленскому создать группу из экспертов, назначенных Еврокомиссией и странами Евросоюза. Они бы осмотрели нефтепровод на месте и выяснили транзитные способности на сегодняшний день. Фицо подчеркнул, что напомнил украинскому лидеру о его предыдущих отказах послу ЕС на Украине и словацкому послу в Киеве в проведении такой инспекции.

«Президент Зеленский такую инспекционную деятельность отверг со ссылкой на отрицательную позицию украинских спецслужб», — написал он.

Ранее Орбан и Фицо договорились о формировании совместной комиссии, чтобы оценить состояние нефтепровода «Дружба». Один из высокопоставленных чиновников ЕС до этого сообщал, что в союзе считают проведение оценки ущерба, причиненного нефтепроводу, довольно сложной задачей.

