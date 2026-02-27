Венгрия и Словакия создадут общую комиссию для проверки нефтепровода «Дружба»

По итогам телефонных переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо его венгерский коллега Виктор Орбан объявил о решении сформировать совместную комиссию двух стран для оценки ситуации на нефтепроводе «Дружба». Об этом он сообщил в соцсети Facebook*.

«Я договорился с Робертом Фицо о создании венгерско-словацкой следственной комиссии для выяснения состояния нефтепровода „Дружба“», — заявил Орбан.

Также он призвал украинского лидера Владимира Зеленского допустить венгерских и словацких экспертов на объект.

Ранее газета Politico сообщила, что ЕС рассматривает запрос Орбана о проверке состояния нефтепровода. Однако проведение такого мероприятия будет сложным из-за ситуации в сфере безопасности.

До этого венгерский премьер еще раз призвал Зеленского разблокировать «Дружбу». Он отметил, что объект имеет ключевую роль для энергоснабжения европейского государства.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.