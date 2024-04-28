Мир 28 апреля 2024, 07:55 Зеленский потребовал от Запада еще больше ЗРК Patriot Зеленский за месяц ужесточил для Запада требование по Patriot с пяти до семи Википедия

Читать 360 в

Президент Украины Владимир указал, что Украине необходимы как минимум семь комплексов противовоздушной обороны Patriot. При этом всего месяц назад он говорил про пять таких систем.

«Важно, чтобы как можно быстрее сработала инициатива Украины по поиску и поставкам систем систем ПВО Patriot. Нам нужны как минимум семь систем ПВО Patriot. У наших союзников есть такое количество», — заявил Зеленский в видеообращении в Telegram-канале.

Реклама

В конце марта президент республики отмечал, что стране необходимы как минимум пять систем Patriot, однако менее чем за месяц его требования возросли.

Ранее президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении зарубежным союзникам финансовой помощи, в том числе 61 миллиарда долларов Украине на продолжение противостояния с Россией. После этого Пентагон возобновил передачу средств поражения киевскому режиму.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что новые поставки ВСУ не изменят динамику на фронте.