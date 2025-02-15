Зеленский пообещал создать «другое НАТО» после отказа США

Украина после окончательного отказа США по вступлению в НАТО создаст новый оборонный альянс около своих восточных границ. С таким заявлением на Мюнхенской конференции по безопасности выступил президент страны Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что западные страны не предоставили ему никаких гарантий безопасности, поэтому у него не осталось выбора, как построить «другое НАТО».

«Мое предложение — украинская восточная граница, белорусская восточная граница, восточные границы балтийских стран и восточная граница Финляндии имеют самые сильные линии безопасности», — заявил Зеленский.

В минувшую пятницу, 14 февраля, украинский лидер заявил, что власти США никогда не хотели вступления страны в НАТО.

Так он прокомментировал слова главы Пентагона Питера Хегсета, о том, что вступление Украины в Североатлантический альянс поставит крест на дипломатическом урегулировании конфликта.

Зеленский подчеркнул, что альтернативой участию в НАТО должна стать группировка западных миротворцев численностью до 100 тысяч человек.