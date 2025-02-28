Зеленский поблагодарил Трампа после скандала в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил коллегу Дональда Трампа и Соединенные Штаты за прием. Пост опубликовали в официальном аккаунте украинского лидера в соцсети X.

«Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо, Трамп, Конгресс и американский народ», — отметил он.

Зеленский добавил, что Украине нужен справедливый и прочный мир, поэтому власти страны работают ради достижения этой цели.

В соцсетях многие предположили, что сообщение было с отложенной публикацией. Его могли не успеть удалить после перепалки в США.

Во время визита главы киевского режима в Белый дом произошел скандал. Зеленский устроил публичную перепалку с президентом США Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. В ходе общения с украинским коллегой они выразили недовольство тем, что он не демонстрирует признательности за поддержку.

После этого Трамп заявил, что Украина сейчас «не в очень хорошем положении» и проигрывает России. Также он отметил, что Зеленскому придется пойти на компромиссы для мирного урегулирования конфликта.