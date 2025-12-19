Зеленский перепутал имя польского лидера Навроцкого

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Польше с визитом, ошибочно назвал Карлом президента Кароля Навроцкого. Он оговорился во время пресс-конференции, сообщило «РИА Новости».

«Мы говорили об этом сегодня с Карлом», — сказал Зеленский.

В странах Восточной Европы Карл и Кароль считаются разными вариантами одного и того же имени, различие обусловлено языковой традицией транслитерации.

Зеленский прибыл в Варшаву в пятницу, 19 декабря. Там у него запланирован визит в парламент Польши. Также он встретится со спикером польского Сейма Вложимежем Чажастым.

Перед этим президент Кароль Навроцкий резко высказался в адрес Зеленского за подход к партнерству с республикой. По его словам, глава киевского режима привык воспринимать Польшу как «что-то само собой разумеющееся».