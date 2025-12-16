Президент Польши раскритиковал Зеленского перед встречей в Варшаве

Президент Польши Кароль Навроцкий обрушился с критикой на главу киевского режима Владимира Зеленского накануне их встречи в Варшаве. Об этом сообщила Wirtualna Polska.

По словам польского лидера, стороны потеряли важный элемент партнерства. Причину этого Навроцкий видит именно в подходе президента Украины.

«Я чувствую, что президент Владимир Зеленский за последние годы привык воспринимать Польшу как что-то само собой разумеющееся», — сказал он.

Польский лидер добавил, что государство продолжит поддерживать Киев, однако сторонам важно научиться функционировать в качестве партнеров.

Ранее стало известно, что Навроцкий не поедет на Украину по приглашению Зеленского.