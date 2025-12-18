Зеленский неожиданно скорректировал расписание визита в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский скорректировал график визита в Варшаву, чтобы встретиться еще и со спикером польского Сейма Вложимежем Чажастым. Об этом сообщило польское издание Fakt .

«Зеленский прибудет в Варшаву в пятницу, 19 декабря. Эту дату предложила польская сторона, с которой согласовывались детали встречи с Каролем Навроцким», — говорится в материале.

Как считает глава канцелярии Сейма Марке Сивеца, визит украинского лидера в парламент Польши продемонстрирует важность сотрудничества с Киевом для Варшавы. Чажастый также подтвердил визит Зеленского в Варшаву в эту пятницу.

Ранее польский президент Кароль Навроцкий раскритиковал украинского лидера за подход к партнерству с республикой. По его словам, Зеленский привык воспринимать Польшу как «что-то само собой разумеющееся».