Трамп признал, что разрешение Киеву на дальнобойные удары стало бы эскалацией

Президент США Дональд Трамп назвал возможное разрешение Украине наносить удары вглубь территории России шагом, который может привести к эскалации конфликта. Об этом он заявил во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Вы правы, это было бы эскалацией, но мы будем говорить об этом», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о позиции Вашингтона по поводу возможного изменения правил применения западного оружия Киевом.

Американский президент выразил надежду, что сможет добиться урегулирования конфликта и «дело не дойдет до передачи крылатых ракет Tomahawk».

Ранее Трамп, комментируя запросы Украины на поставку новых вооружений, отметил, что ракеты Tomahawk нужны самим США.