Зеленский ответил Трампу на предложение отказаться от претензий на Крым

Зеленский заявил, что Крым не следовало оставлять в 2014 году

Украинский лидер Владимир Зеленский ответил на идею американского коллеги Дональда Трампа отказаться от претензий на Крым. Свою реакцию он оставил в соцсети X.

«Крым не следовало оставлять тогда», — заявил он, имея в виду 2014 год.

При этом президент отметил, что хочет завершить украинский кризис «быстро и надежно». По его мнению, мир должен быть долгосрочным.

Ранее Трамп заявил, что если Зеленский откажется от претензий на Крым, который в 2014 году вошел в состав России, то сможет закончить конфликт. Американский лидер напомнил, что полуостров перешел России 12 лет назад без единого выстрела. Также глава Штатов предложил Украине перестать требовать вступления в НАТО.

Сегодня Зеленский написал в соцсети Х, что прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом. Еще на мероприятии будут европейские лидеры.