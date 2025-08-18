Отказавшись от претензий на Крым, который давно вышел из состава Украины, президент Владимир Зеленский сможет остановить конфликт. Лидер США Дональд Трамп заявил об этом в соцсети Truth Social.

«Зеленский может завершить конфликт с Россией почти немедленно, если хочет, или может продолжить воевать. <…> Никакого возвращения отданного [экс-президентом США Бараком] Обамой Крыма <…> и никакого вступления Украины в НАТО», — заявил он.

Трамп припомнил, что Крым перешел России 12 лет назад без единого выстрела, а требования, озвученные им, оставались неизменными.

Он сделал это заявление перед встречей с Зеленским в Вашингтоне, которая запланирована 18 августа. Президент Украины может приехать не один, а с представителями европейской «коалиции желающих». Постпред США в НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что ему предстоит озвучить свое контрпредложение по урегулированию конфликта.