Зеленский может почти немедленно прекратить конфликт — Трамп
Трамп: Зеленский может почти немедленно прекратить конфликт отказом от Крыма
Отказавшись от претензий на Крым, который давно вышел из состава Украины, президент Владимир Зеленский сможет остановить конфликт. Лидер США Дональд Трамп заявил об этом в соцсети Truth Social.
«Зеленский может завершить конфликт с Россией почти немедленно, если хочет, или может продолжить воевать. <…> Никакого возвращения отданного [экс-президентом США Бараком] Обамой Крыма <…> и никакого вступления Украины в НАТО», — заявил он.
Трамп припомнил, что Крым перешел России 12 лет назад без единого выстрела, а требования, озвученные им, оставались неизменными.
Он сделал это заявление перед встречей с Зеленским в Вашингтоне, которая запланирована 18 августа. Президент Украины может приехать не один, а с представителями европейской «коалиции желающих». Постпред США в НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что ему предстоит озвучить свое контрпредложение по урегулированию конфликта.